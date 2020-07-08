[1]邢鹏飞 李鑫鑫.重大疫情防控中网络舆情形成机制及引导策略研究*―――基于新冠肺炎疫情期间网络舆情文本的质性分析[J].情报杂志,2020,(07):67.
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重大疫情防控中网络舆情形成机制及引导策略研究*―――基于新冠肺炎疫情期间网络舆情文本的质性分析()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年07期
页码:
67
栏目:
出版日期:
2020-07-08

文章信息/Info

Title:
Research on Formation Mechanism of Online Public Opinions andGuiding Strategy in Major Epidemic Prevention and Control―――Qualitative Analysis Based on Online Public Opinion Texts During the Outbreak of COVID-19
作者:
邢鹏飞 李鑫鑫
湖南师范大学马克思主义学院 长沙 410081
关键词:
新冠肺炎疫情突发重大公共卫生事件网络舆情引导策略意识形态工作思想政治教育宣传思想工作新闻舆论
摘要:
[目的/ 意义]新型冠状病毒肺炎疫情爆发后,网络舆情迅速生成并快速发展,负面舆情容易成为民众的“迷魂汤”和社会的“分离器”。研究重大疫情防控中网络舆情形成机制,可以为科学引导网络舆情提出优化策略。[ 方法/ 过程]选取以人民日报、光明日报为代表的官方媒体信息,以新浪微博为代表的热搜信息,以及以微信公众号为代表的平台推送信息。利用扎根理论方法,借助NVivo11 质性研究软件,对搜集的网络文本依次进行开放式编码、轴心编码和理论编码研究。[结果/ 结论]新冠肺炎疫情期间形成了以国家治理为上游,连同主体行为和防控举措为重心,价值取向和事实类范畴为衍生的网络舆情体系。网络舆情体系的参与各方由舆情主体、舆情客体、舆情中介和政府力量共同组成,网络舆情动态演变依次经历了潜伏、爆发、平稳及消散四个阶段。为了更加精准地引导突发重大公共卫生事件网络舆情,应将大数据定量计算和舆情决策者定性分析相结合,掌握网络舆情引导主动权;加强对新媒体平台信息的鉴别与管控,提升网民科学素养与认知能力;加强国家重大突发性网络舆情应急体系建设,打赢重大疫情防控舆论战。
更新日期/Last Update: 1900-01-01