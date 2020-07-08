[目的/ 意义]新型冠状病毒肺炎疫情爆发后,网络舆情迅速生成并快速发展,负面舆情容易成为民众的“迷魂汤”和社会的“分离器”。研究重大疫情防控中网络舆情形成机制,可以为科学引导网络舆情提出优化策略。[ 方法/ 过程]选取以人民日报、光明日报为代表的官方媒体信息,以新浪微博为代表的热搜信息,以及以微信公众号为代表的平台推送信息。利用扎根理论方法,借助NVivo11 质性研究软件,对搜集的网络文本依次进行开放式编码、轴心编码和理论编码研究。[结果/ 结论]新冠肺炎疫情期间形成了以国家治理为上游,连同主体行为和防控举措为重心,价值取向和事实类范畴为衍生的网络舆情体系。网络舆情体系的参与各方由舆情主体、舆情客体、舆情中介和政府力量共同组成,网络舆情动态演变依次经历了潜伏、爆发、平稳及消散四个阶段。为了更加精准地引导突发重大公共卫生事件网络舆情,应将大数据定量计算和舆情决策者定性分析相结合,掌握网络舆情引导主动权;加强对新媒体平台信息的鉴别与管控,提升网民科学素养与认知能力;加强国家重大突发性网络舆情应急体系建设,打赢重大疫情防控舆论战。