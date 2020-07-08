[目的/ 意义]通过对专利技术主体间交易机会进行预测,为促进专利技术供需主体间有效对接提供决策。[方法/ 过程]探究影响专利技术主体间交易的多维邻近关系并建立理论框架体系,构建基于多层关系网络(MRN)的主体间交易机会预测模型。采集2012-2018 年电子信息技术领域专利数据进行实证研究。[结果/ 结论] 研究发现,基于MRN 的专利技术主体间交易机会预测模型精度达到0. 872,预测结果具有多样性和有效性;电子信息技术领域中主体间技术内容邻近对交易具有重要影响;对电子信息技术领域的实证分析发现:具有紧密亲族关系的主体间交易是未来专利市场中的重要交易模式之一;中介类主体在专利技术交易中发挥桥梁作用;公司类主体在专利技术交易中将更为活跃,高校和科研院所在专利技术交易中的参与度始终较差;专利技术交易主要集中在沿海地区及经济和科学技术发达的城市,并有向内陆发展的趋势。