[1]吴常青 路长明 李晨蕾.英国情报部门大规模通讯截取制度研究*[J].情报杂志,2020,(07):12.
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英国情报部门大规模通讯截取制度研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年07期
- 页码:
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12
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-07-08
文章信息/Info
- Title:
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Research on the System of Intelligence Service Bulk CommunicationsInterception in the United Kingdom
- 作者:
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吴常青1 路长明2 李晨蕾3
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1. 天津商业大学法学院 天津 300134;2. 中国海关管理干部学院 秦皇岛 066004;3. 天津铁路运输检察院 天津 300142
- 关键词:
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情报部门; 大规模通讯截取; 双锁审查机制; 司法专员; 英国
- 摘要:
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[目的/ 意义]英国情报部门大规模通讯截取制度极具特色,对其基本内容、运行状况及争论进行研究对于我国相关制度的完善具有重要参考价值。[方法/ 过程]通过规范分析方法研究情报部门大规模通讯截取制度的基本内容,通过实证分析探寻情报部门大规模通讯截取制度的运行状况。[ 结果/ 结论] 研究表明,英国《2016 年侦查权力法》整合了大规模监控权力,引入“双锁审查”机制,强化对大规模通讯截取的监督制约。不过,英国各界对于“双锁审查”机制及与之相关的侦查权力专员、司法专员的独立性仍存争论。英国情报部门大规模通讯截取的申请、授权、令状的期限、修改和取消、取得资料限制使用等制度内容和运行经验值得我国借鉴。
更新日期/Last Update:
1900-01-01