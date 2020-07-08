[目的/ 意义]英国情报部门大规模通讯截取制度极具特色,对其基本内容、运行状况及争论进行研究对于我国相关制度的完善具有重要参考价值。[方法/ 过程]通过规范分析方法研究情报部门大规模通讯截取制度的基本内容,通过实证分析探寻情报部门大规模通讯截取制度的运行状况。[ 结果/ 结论] 研究表明,英国《2016 年侦查权力法》整合了大规模监控权力,引入“双锁审查”机制,强化对大规模通讯截取的监督制约。不过,英国各界对于“双锁审查”机制及与之相关的侦查权力专员、司法专员的独立性仍存争论。英国情报部门大规模通讯截取的申请、授权、令状的期限、修改和取消、取得资料限制使用等制度内容和运行经验值得我国借鉴。