[目的/ 意义]基于语义模型,发现并分析学术文献中已发表的矛盾性知识并揭示其形成的特点,实现知识发现。[方法/ 过程]以防治神经精神疾病药物为例,在PubMed 数据库检索相关文献并利用SemRep 提取文献中实体概念及语义关系。基于矛盾谓词对获取矛盾的学术观点。最后对矛盾学术观点对进行统计分析,并选择矛盾关系最多的药物结合文本语句开展内容分析。[结果/ 结论]通过统计分析发现,在30 种防治神经精神疾病药物中,吗啡是当前具有矛盾性学术声明最多的药物,其中有5 种药物从当前的学术声明中未发现矛盾观点。通过吗啡的矛盾性学术声明发现,大多数药物矛盾知识可由药物理化因素和机体因素解释。少数矛盾体现为新知识的形成或知识空白。