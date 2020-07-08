[1]王 雪 杨雪梅 李沛鑫 关陟昊 唐小利.基于语义模型的药物矛盾知识发现*[J].情报杂志,2020,(07):159.
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基于语义模型的药物矛盾知识发现*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年07期
- 页码:
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159
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-07-08
文章信息/Info
- Title:
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Contradiction Knowledge Discovery of Drugs Based on Semantic Model
- 作者:
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王 雪 杨雪梅 李沛鑫 关陟昊 唐小利
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中国医学科学院医学信息研究所 北京 100005
- 关键词:
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矛盾知识; 知识发现; SPO; 语义模型; 神经精神疾病药物
- 摘要:
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[目的/ 意义]基于语义模型,发现并分析学术文献中已发表的矛盾性知识并揭示其形成的特点,实现知识发现。[方法/ 过程]以防治神经精神疾病药物为例,在PubMed 数据库检索相关文献并利用SemRep 提取文献中实体概念及语义关系。基于矛盾谓词对获取矛盾的学术观点。最后对矛盾学术观点对进行统计分析,并选择矛盾关系最多的药物结合文本语句开展内容分析。[结果/ 结论]通过统计分析发现,在30 种防治神经精神疾病药物中,吗啡是当前具有矛盾性学术声明最多的药物,其中有5 种药物从当前的学术声明中未发现矛盾观点。通过吗啡的矛盾性学术声明发现,大多数药物矛盾知识可由药物理化因素和机体因素解释。少数矛盾体现为新知识的形成或知识空白。
更新日期/Last Update:
1900-01-01