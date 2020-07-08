[1]刘智锋 马永强 杨金庆.引文学科多样性与论文影响力的关系研究[J].情报杂志,2020,(07):190.
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引文学科多样性与论文影响力的关系研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年07期
- 页码:
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190
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-07-08
文章信息/Info
- Title:
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Research on Relationship Between Diversity of References and Impact of Papers
- 作者:
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刘智锋 马永强 杨金庆
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武汉大学信息管理学院 武汉 430072
- 关键词:
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引文学科; 学科多样性; 论文影响力; 跨领域引用指数; 香农熵
- 摘要:
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[目的/ 意义] 通过对引文学科多样性和论文影响力之间相关关系进行分析,以探究学科交叉程度能否促进论文影响力的提升。[方法/ 过程]采集图书情报、医学信息学以及运筹管理三个学科领域2010-2017 的论文元数据,分别用跨领域引用指数和香农熵量化学科多样性程度,采用论文总被引次数和年均被引次数表示论文学术影响力,用论文总使用次数和年均使用次数表示论文社会影响力;通过Spearman 秩相关分析对引文学科多样性与论文影响力之间的关系进行研究。[结果/ 结论]医学信息学为三个学科中引文学科多样性最高的学科,三个学科的引文学科多样性随时间呈现增长趋势;跨领域引用指数与被引次数和使用次数相关关系极弱,而香农熵与被引次数和使用次数均具有较强的正相关,且在0. 01 置信度水平下均有统计学意义。
更新日期/Last Update:
1900-01-01