[目的/ 意义] 通过对引文学科多样性和论文影响力之间相关关系进行分析,以探究学科交叉程度能否促进论文影响力的提升。[方法/ 过程]采集图书情报、医学信息学以及运筹管理三个学科领域2010-2017 的论文元数据,分别用跨领域引用指数和香农熵量化学科多样性程度,采用论文总被引次数和年均被引次数表示论文学术影响力,用论文总使用次数和年均使用次数表示论文社会影响力;通过Spearman 秩相关分析对引文学科多样性与论文影响力之间的关系进行研究。[结果/ 结论]医学信息学为三个学科中引文学科多样性最高的学科,三个学科的引文学科多样性随时间呈现增长趋势;跨领域引用指数与被引次数和使用次数相关关系极弱,而香农熵与被引次数和使用次数均具有较强的正相关,且在0. 01 置信度水平下均有统计学意义。