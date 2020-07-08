[目的/ 意义]2013 年9 月,习近平总书记首次提出在原有古丝绸之路的基础之上,建设“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的倡议,然而“一带一路”沿线途经国家及地区恐怖主义活动极为活跃,在营造极端恐怖的社会氛围的同时,也对我国“一带一路”的顺利建设产生了极大的阻碍,因此对于“一带一路”沿线恐怖主义的研究尤为重要。[方法/ 过程]引用了经济学领域的Lorenz 曲线与基尼系数,将恐怖袭击的频率以及造成的死亡人数视为一种特殊的“财富”,通过对这种“财富”分配不均等程度的分析,可对“一带一路”沿线恐怖袭击目标的特征进行分析研究。[结果/ 结论]通过对“一带一路”沿线恐怖袭击目标的研究,可得出“一带一路”沿线恐怖袭击目标在受袭击频率以及造成死亡人数方面的特征,从而为我国制定“一带一路”沿线反恐对策、顺利推进“一带一路”提供了可靠的依据。