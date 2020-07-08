[1]李燕丽 方凡舒.基于GMCR 的网络舆情四极博弈研究[J].情报杂志,2020,(07):101.
点击复制

基于GMCR 的网络舆情四极博弈研究()
分享到：

《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年07期
页码:
101
栏目:
出版日期:
2020-07-08

文章信息/Info

Title:
A Four-Pole Game Study of Network Public Opinion Based on GMCR
作者:
李燕丽12 方凡舒1
1. 南京航空航天大学 南京 211106;2. 中国传媒大学南广学院 南京 211172
关键词:
网络舆情舆情治理GMCR四极博弈
摘要:
[目的/ 意义]研究网络舆情冲突机制,帮助决策者达成各方都能接受的解决方案,将对政府网络舆情治理具有一定意义。[方法/ 过程]运用GMCR 理论,建构网民,舆论领袖、媒体,涉事企事业组织和政府机构四极舆情博弈模型。借助冲突分析决策支持系统,进行稳定性和均衡分析。[结果/ 结论] 网络舆情博弈是多方主体,交互式决策达到利益均衡的过程,单方力量不是解决事件的最优策略。敏感性分析发现,均衡解对媒体和舆论领袖偏好非常敏感,会随他们偏好变化而改变,表明其决策对解决舆情冲突至关重要。涉事企事业组织主体自觉,不仅反映政府监管威慑度,也对解决舆情事件具有澄源正本的作用。联盟媒体和舆论领袖,协同组织,或许是政府治理网络舆情的帕累托最优。

相似文献/References:

[1]陈摇强,曾润喜,徐晓林.网络舆情反沉默螺旋研究―――以“ 中华女事件”为例[J].情报杂志,2010,(08):5.
[2]张一文,齐佳音,马君,等.网络舆情与非常规突发事件作用机制―――基于系统动力学建模分析[J].情报杂志,2010,(09):1.
[3]丁菊玲,勒中坚,王根生.我国网络舆情危机预警研究探讨[J].情报杂志,2010,(10):5.
[4]孟骊超 来 爽.我国网络舆情主体博弈的文献综述*[J].情报杂志,2019,(09):105.
[5]李艺全 张燕刚.高校网络舆情共振现象仿真及应对策略研究*[J].情报杂志,2019,(12):107.
[6]刘 继 李 磊.大数据背景下网络舆情智能预警机制分析*[J].情报杂志,2019,(12):92.
[7]党生翠.网络舆情利益相关者研究述评*[J].情报杂志,2020,(01):115.
[8]姜 景 王文韬.面向突发公共事件舆情的政务抖音研究*―――兼与政务微博的比较[J].情报杂志,2020,(01):100.
[9]刘 焕.公共事件中政府回应对公众认知偏差的影响*[J].情报杂志,2020,(01):107.
[10]滕 婕 夏志杰 罗梦莹 王筱莉.基于Multi-Agent 的网络谣言传播事件中信息主体信任识别研究*[J].情报杂志,2020,(03):105.
[11]陈 强.新时代民族地区地方政府网络舆情治理研究―――以凉山州木里县“3・30”森林火灾为例[J].情报杂志,2019,(12):120.
[12]朱代琼 王国华.突发事件中网民社会情绪产生的影响因素及机理*―――基于三元交互决定论的多个案定性比较分析( QCA)[J].情报杂志,2020,(03):95.

更新日期/Last Update: 1900-01-01