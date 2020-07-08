[目的/ 意义]研究网络舆情冲突机制,帮助决策者达成各方都能接受的解决方案,将对政府网络舆情治理具有一定意义。[方法/ 过程]运用GMCR 理论,建构网民,舆论领袖、媒体,涉事企事业组织和政府机构四极舆情博弈模型。借助冲突分析决策支持系统,进行稳定性和均衡分析。[结果/ 结论] 网络舆情博弈是多方主体,交互式决策达到利益均衡的过程,单方力量不是解决事件的最优策略。敏感性分析发现,均衡解对媒体和舆论领袖偏好非常敏感,会随他们偏好变化而改变,表明其决策对解决舆情冲突至关重要。涉事企事业组织主体自觉,不仅反映政府监管威慑度,也对解决舆情事件具有澄源正本的作用。联盟媒体和舆论领袖,协同组织,或许是政府治理网络舆情的帕累托最优。