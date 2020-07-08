[目的/ 意义]把握技术机会对我国企业抢占市场先机、提升竞争力至关重要。已有技术机会识别方法通常是从技术构成中挖掘技术演化路径及技术空白点,缺乏综合、系统的分析方法。[方法/ 过程]以协同创新为切入点,基于创新资源子系统、创新主体子系统和创新环境子系统,从技术、创新主体、环境三个层面构建技术机会识别模型,运用专利网络分析论述该模型的应用方法。[结果/ 结论] 以智能机器人这一战略性新兴产业为例,挖掘具有发展潜力的技术创新方向,识别具有竞争力的市场创新主体,并对区域合作机会和区域产业政策进行分析。构建的理论模型能为产业技术创新及区域协同创新提供决策参考。