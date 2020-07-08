[目的/ 意义]研究美陆军战场情报准备理论,有助于了解美军情报改革的主要脉络、当前困境和发展方向,学习和借鉴相关经验和工作办法。[方法/ 过程]通过对美陆军战场情报准备理论的研究历程进行梳理,结合美国冷战以来重大国家安全战略调整和军事情报改革,对其主要贡献和局限性进行总结和评价。[结果/ 结论]美陆军战场情报准备理论能够紧盯对手,指导部队保持战备能力,并且通过反思不断实现理论创新,已经成为美国应对多样国家安全威胁的重要情析工具,有力保障了军事决策流程。然而其自身也存在框架结构长期不变,工作内容不断增多,高新技术依赖程度高的局限性。