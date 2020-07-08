[1]胡中健.美陆军战场情报准备理论的演变过程及评析[J].情报杂志,2020,(07):7.
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美陆军战场情报准备理论的演变过程及评析()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年07期
页码:
7
栏目:
出版日期:
2020-07-08

文章信息/Info

Title:
Analysis on Evolution Process of Battlefield IntelligencePreparation of U. S. Army
作者:
胡中健
国防科技大学国际关系学院 南京 210039
关键词:
美国陆军情报分析战场情报准备战场环境军事决策
摘要:
[目的/ 意义]研究美陆军战场情报准备理论,有助于了解美军情报改革的主要脉络、当前困境和发展方向,学习和借鉴相关经验和工作办法。[方法/ 过程]通过对美陆军战场情报准备理论的研究历程进行梳理,结合美国冷战以来重大国家安全战略调整和军事情报改革,对其主要贡献和局限性进行总结和评价。[结果/ 结论]美陆军战场情报准备理论能够紧盯对手,指导部队保持战备能力,并且通过反思不断实现理论创新,已经成为美国应对多样国家安全威胁的重要情析工具,有力保障了军事决策流程。然而其自身也存在框架结构长期不变,工作内容不断增多,高新技术依赖程度高的局限性。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01