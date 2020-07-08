[目的/ 意义]媒体焦点事件已经成为推动政策议程设置的新路径,探究其推动政策议程设置的触发机理,运用本土化思维剖析两者之间的内在逻辑对于理解其表象关系尤为重要。[方法/ 过程]基于对相关理论的研究,围绕“事件属性”“领导高度重视”和“公共舆论”三个条件要素构建分析框架,并引入30 个本土媒体焦点事件,运用定性比较分析的方法尝试探究推动政策议程设置的多条解释路径。[结果/ 结论]研究发现,媒体焦点事件能否促成政策议程设置是多个条件共同作用的结果;其中,公共舆论下的政府回应机制以及领导高度重视下的舆论引导机制分别呈现出“自下而上”以及“自上而下”政策议程设置路径。此外,多种媒体的参与报道在“自上而下”的解释路径中所起到的作用同样不容忽视。