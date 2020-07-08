[目的/ 意义] 提出了术语区分能力与文献区分能力两个指标用以衡量中文学术论文的区分性,以探究论文区分性与其对应研究主题之间的关系。[方法/ 过程] 选取了2018 年图书馆、情报与档案学这一学科下所有CSSCI核心期刊的文献以及法学、马克思主义哲学与计算机科学3 个学科部分核心期刊的学术论文作为实验对象,基于以上两个指标对以上4 个学科的学术论文的区分性进行分析。[结果/ 结论]实验结果表明:两种方法用于衡量学术论文的区分性均具有一定的合理性,且在不同的学科上均适用;基于TDC 方法得到区分性高的论文即该论文更容易被准确检索到,这类论文彼此间主题差异较大,反之区分性低的论文由于使用术语较为相似,检索过程中更不容易被准确检索到;基于DDC 方法得到的区分性高的论文表现为较为集中的主题,这类主题能够反映该学科近期研究的新方向,而区分性低的论文之间主题差异较大,能够反映该学科下的较为传统研究或冷僻的研究方向,这一结论能够为探测某学科学术研究的新方向提供一定的参考。