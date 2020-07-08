[目的/ 意义]以专利文献提供的数据为基础,探讨影响专利维持时间的因素,为专利质量评价提供新的指标和研究视角。[方法/ 过程]以2004 年国内申请人向中国国家知识产权局(CNIPA)申请并获得授权的30 658 件发明专利为研究对象,通过Logistic 回归模型,定量分析包括首项权利要求字数的多个指标对专利维持时间的影响。[ 结果/ 结论]除首项权利要求字数外的其他指标对专利维持时间的影响与现有研究基本一致。在其他因素不变的情况下,首项权利要求字数与专利维持时间呈负相关关系。首项权利要求字数与专利维持时间之间的关系受专利文献篇幅的调节,专利文献篇幅越长,首项权利要求字数减少对专利维持时间的影响越显著。