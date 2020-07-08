[1]曹玲静 陈云伟.学科交叉评价研究进展综述*[J].情报杂志,2020,(07):173.
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学科交叉评价研究进展综述*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年07期
- 页码:
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173
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-07-08
文章信息/Info
- Title:
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Review on the Progress of Evaluation on Interdisciplinary Research
- 作者:
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曹玲静1; 2 陈云伟1; 2
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1 中国科学院成都文献情报中心科学计量与科技评价研究中心 成都 610041;2 中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系 北京 100190
- 关键词:
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学科交叉; 交叉学科; 文献计量; 评价指标; 测度指标
- 摘要:
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[目的/ 意义] 当今科学研究开始从高度分化向高度交叉综合转变,对国内外学科交叉评价研究最新进展进行分析和归纳,可以探析学科交叉发展现状,预见未来的研究方向与发展趋势。[方法/ 过程] 通过对学科交叉相关文献进行系统梳理、分析和归纳,分别从评价对象、方法和指标三个维度对学科交叉评价研究进展进行详细评述,整理出了学科交叉评价研究工作的基本框架:目前学科交叉评价研究多是基于科技文献数据,运用引文分析、合著分析及文本分析法构建评价指标,测度作者、期刊以及学科领域的学科交叉性。[结果/ 结论] 明确了国际学科交叉评价研究的发展态势,揭示当前面临的挑战,以期为学者有针对性的开展学科交叉评价研究提供参考。
更新日期/Last Update:
1900-01-01