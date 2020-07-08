[目的/ 意义] 当今科学研究开始从高度分化向高度交叉综合转变,对国内外学科交叉评价研究最新进展进行分析和归纳,可以探析学科交叉发展现状,预见未来的研究方向与发展趋势。[方法/ 过程] 通过对学科交叉相关文献进行系统梳理、分析和归纳,分别从评价对象、方法和指标三个维度对学科交叉评价研究进展进行详细评述,整理出了学科交叉评价研究工作的基本框架:目前学科交叉评价研究多是基于科技文献数据,运用引文分析、合著分析及文本分析法构建评价指标,测度作者、期刊以及学科领域的学科交叉性。[结果/ 结论] 明确了国际学科交叉评价研究的发展态势,揭示当前面临的挑战,以期为学者有针对性的开展学科交叉评价研究提供参考。