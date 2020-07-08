[1]曹玲静 陈云伟.学科交叉评价研究进展综述*[J].情报杂志,2020,(07):173.
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学科交叉评价研究进展综述*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年07期
页码:
173
栏目:
出版日期:
2020-07-08

文章信息/Info

Title:
Review on the Progress of Evaluation on Interdisciplinary Research
作者:
曹玲静12 陈云伟12
1 中国科学院成都文献情报中心科学计量与科技评价研究中心 成都 610041;2 中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系 北京 100190
关键词:
学科交叉交叉学科文献计量评价指标测度指标
摘要:
[目的/ 意义] 当今科学研究开始从高度分化向高度交叉综合转变,对国内外学科交叉评价研究最新进展进行分析和归纳,可以探析学科交叉发展现状,预见未来的研究方向与发展趋势。[方法/ 过程] 通过对学科交叉相关文献进行系统梳理、分析和归纳,分别从评价对象、方法和指标三个维度对学科交叉评价研究进展进行详细评述,整理出了学科交叉评价研究工作的基本框架:目前学科交叉评价研究多是基于科技文献数据,运用引文分析、合著分析及文本分析法构建评价指标,测度作者、期刊以及学科领域的学科交叉性。[结果/ 结论] 明确了国际学科交叉评价研究的发展态势,揭示当前面临的挑战,以期为学者有针对性的开展学科交叉评价研究提供参考。

相似文献/References:

[1]梁国强 侯海燕 黄 福 孔祥杰 胡志刚.“ 革命性论文”学科扩散的早期识别及影响因素分析:以诺奖论文为例*[J].情报杂志,2019,(09):142.
[2]姚俊兰 周文泳.基于论文的中国大陆基础学科研究现状*[J].情报杂志,2020,(05):77.

更新日期/Last Update: 1900-01-01