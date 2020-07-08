[目的/ 意义]在信息易于量化而质变的新媒体环境中,媒体的信息量与信息内容成了风险放大的关键变量。分析媒体的信号释放及其放大效应,能为媒体规避风险放大提供新的视角。[ 方法/ 过程] 采用信号分析法分析“澎湃新闻”山东非法疫苗报道,基于“量”与“内容”两个维度,分别研究信号量和信号流、信号类型的风险放大效应。[结果/ 结论]风险信号视野下,媒体释放出的风险信号弥漫而形成了其关于某一风险的“信息气候”,并通过“锚定”“浸润”和“修正”公众的风险感知而调节着风险放大的程度。为规避新媒体环境中的风险放大效应,媒体应避免报道初期的“信息飓风”,及时清除报道过程中的“信息旋涡”和“信息霾”,并通过多元信号的审慎、均衡释放,营造出透明、温和与包容的“信息气候”。