[目的/ 意义]面对突发公共卫生事件,需要积极发挥政府与公民协同治理的作用。而网络政治参与为突发公共卫生事件中政府与公民的协作提供了重要渠道。以2020 年伊始武汉市爆发的新型冠状病毒疫情为例,通过引入公民自愿模型和社会交换理论分析了该事件中影响我国网民网络政治参与行为的主要因素,为我国相关部门把握好网民心理、有效有序促进网络政治参与提供重要依据。[方法/ 过程]整合公民自愿模型和社会交换理论构建出研究模型,并基于结构方程模型对疫情发源地武汉市的588 个样本进行实证分析,以探究出该事件中影响网民网络政治参与行为的主要因素。[结果/ 结论]研究结果发现,在本次事件中,网民的网络政治参与主要受到资源条件、政治兴趣、政治效能感及招募网络的影响,和政治认知没有显著联系。同时,网民的网络政治参与行为还源于他们对社会价值交换的渴望,这一发现为该领域的相关研究提供了崭新的视角。