[目的/ 意义]当前公共安全问题已然成为制约城市健康发展的瓶颈和短板。传统的公共安全治理重应急处置轻风险预防、治理主体单一、治理技术落后等导致治理能力不足,治理效能不高,亟需探索新的治理模式。[ 方法/过程]以整体性治理理论为基础,提出“风险-应急-危机”为核心的公共安全治理的整合性分析框架,并将大数据理论与技术嵌入到城市公共安全治理框架之中,进而构建了大数据驱动的城市公共安全整体性和一体化治理模式。最后,从大数据价值、公共安全治理复杂性等方面分析了大数据驱动的城市公共安全治理模式运行效果的制约因素。[结果/ 结论]研究表明,基于大数据驱动的城市公共安全治理模式实现了从“分散管理”到“整体治理”,能够形成对公共安全问题的快速反应链,有效降低不同风险因子、灾害因子以及危机发生的可能性,进而提高城市公共安全治理能力。