[目的/ 意义]目前,我国已经建立了一些光伏领域的产业联盟或者战略联盟。但是,基于非技术标准组建的产业联盟能否有效地解决专利丛林问题需要深入的研究,这对提升我国光伏产业的自主创新能力有着至关重要的意义。[方法/ 过程]为了应对专利丛林问题,运用阻碍专利“三角关系测量”分析方法,对我国光伏产业专利丛林密度进行了测量;运用社会网络分析方法,对具有影响力的专利权人进行了识别。[结果/ 结论] 通过对比中国光伏产业联盟成员与具有影响力的专利权人的异同,发现具有较强阻碍能力的专利权人,大多数没有参与技术联盟,而大多数技术联盟成员,不拥有强有力的阻碍专利。建议根据需要选择在专利丛林网络中具有影响力的专利权人加入专利联盟,这对于我国光伏产业的自主创新和应对专利丛林问题具有重要启示。