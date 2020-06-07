[目的/ 意义]作为世界上国家技术预见工作开展时间最长、成熟度最高的发达国家,“日本是如何连续50 年不断改进和革新预见方法的”的研究,不仅极具典型性价值,而且能直接服务于当前战略性新兴技术的预见和规划编制工作。[方法/ 过程]参照康德拉季耶夫的长波论,从75 份日本技术预见总报告、调查过程设计报告和辅助性资料等文本中,全面透视了日本技术预见方法演进革新历程并提出了“三个时代”的阶段性划分。[ 结果/ 结论] 日本国家技术预见先后经历了“德尔菲法的持续改进”“预见分析法从单一走向多元”“人工智能化技术预见”三次跃迁,由此萃取了日本技术预见调查设计模型,并提出对中国相关工作的启示。