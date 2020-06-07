[1]杨 超 孟显印.日本技术预见方法演进及设计机制研究*―――基于康德拉季耶夫长波时代特征的划分[J].情报杂志,2020,(06):61.
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日本技术预见方法演进及设计机制研究*―――基于康德拉季耶夫长波时代特征的划分()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年06期
- 页码:
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61
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-06-07
文章信息/Info
- Title:
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On the Evolution and Design Mechanism of Japan’s Technology Foresight Method―――Era Division Based on Kondratieff Wave
- 作者:
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杨 超1 孟显印2
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1. 中国矿业大学公共管理学院 徐州 221116;2. 上海交通大学国际与公共事务学院 上海 200030
- 关键词:
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技术预见; 预见方法; 康德拉季耶夫长波; 预见设计
- 摘要:
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[目的/ 意义]作为世界上国家技术预见工作开展时间最长、成熟度最高的发达国家,“日本是如何连续50 年不断改进和革新预见方法的”的研究,不仅极具典型性价值,而且能直接服务于当前战略性新兴技术的预见和规划编制工作。[方法/ 过程]参照康德拉季耶夫的长波论,从75 份日本技术预见总报告、调查过程设计报告和辅助性资料等文本中,全面透视了日本技术预见方法演进革新历程并提出了“三个时代”的阶段性划分。[ 结果/ 结论] 日本国家技术预见先后经历了“德尔菲法的持续改进”“预见分析法从单一走向多元”“人工智能化技术预见”三次跃迁,由此萃取了日本技术预见调查设计模型,并提出对中国相关工作的启示。
更新日期/Last Update:
1900-01-01