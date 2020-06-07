[目的/ 意义] 为了探索网络突发事件中危机信息表征对用户持续分享意愿的影响机制,对网络空间中不同语意表征信息进行分类和定级,实现危机信息的差异化监控与治理,并从语意表征视角强化正面信息的传播效果。[方法/ 过程]以信息表征为自变量、持续分享意愿为因变量、感知渗透性为中介变量、多元包容性与信息碎片化为调节变量构建研究理论模型,通过问卷调查法对相关数据进行采集,采用结构方程模型方法,并借助AMOS22. 0 统计软件对数据进行处理和分析。[结果/ 结论]其研究结论为:网络危机信息的语意表征通过感知渗透性的中介作用,对用户持续分享意愿产生显著影响,其影响效应的大小依次为:情理性表征最大、提示性表征较大、释义性表征最小;网络语境的多元包容性在提示性表征及情理性表征对感知渗透性影响中均存在显著负向调节效应,在释义性表征对感知渗透性影响中的调节效应不显著;信息碎片化在感知渗透性对危机信息持续分享意愿影响中也存在显著负向调节效应;信息语意表征对用户持续分享意愿的影响效应,在人口统计学上存在显著性差异。最后,对研究结果进行分析和讨论,并指出了研究的理论价值及现实意义。