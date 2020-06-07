[目的/ 意义]冷战结束后的10 年里,美国史无前例地启动了大规模的情报调查,提出了诸多改革情报协调体制的建议,推出了诸多情报改革举措。研究这10 年期间美国改革情报协调工作的历史进程,有助于更好地理解和把握“9・11”后美国国家情报改革的历史背景。[方法/ 过程]采用历史分析的方法,纵向梳理了20 世纪90 年代美国改革情报协调工作的基本动因,国会与多个情报调查委员会发现的主要问题与改革建议,从情报立法层面落实相关改革建议的实际举措。[结果/ 结论]研究发现,10 年期间,美国深知其情报协调体制存在重大缺陷,然而相关情报改革工作未能取得实质进展,进而为随后发生的恐怖袭击事件埋下了隐患。