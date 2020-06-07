[1]谢海星.20 世纪90 年代美国情报协调工作改革研究*[J].情报杂志,2020,(06):7.
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20 世纪90 年代美国情报协调工作改革研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年06期
- 页码:
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7
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-06-07
文章信息/Info
- Title:
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The U. S. Intelligence Coordination Reform in the 1990s
- 作者:
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谢海星
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战略支援部队信息工程大学 洛阳 471003
- 关键词:
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情报协调; 情报调查; 中央情报主任; 美国
- 摘要:
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[目的/ 意义]冷战结束后的10 年里,美国史无前例地启动了大规模的情报调查,提出了诸多改革情报协调体制的建议,推出了诸多情报改革举措。研究这10 年期间美国改革情报协调工作的历史进程,有助于更好地理解和把握“9・11”后美国国家情报改革的历史背景。[方法/ 过程]采用历史分析的方法,纵向梳理了20 世纪90 年代美国改革情报协调工作的基本动因,国会与多个情报调查委员会发现的主要问题与改革建议,从情报立法层面落实相关改革建议的实际举措。[结果/ 结论]研究发现,10 年期间,美国深知其情报协调体制存在重大缺陷,然而相关情报改革工作未能取得实质进展,进而为随后发生的恐怖袭击事件埋下了隐患。
更新日期/Last Update:
1900-01-01