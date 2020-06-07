[目的/ 意义]随着5G 商用在全国各地渐次展开,地方政府的产业政策对当地5G 发展的影响日益凸显。比较分析不同地区5G 政策的差异对于促进各地区5G 协同发展至关重要。[ 方法/ 过程] 对2018 年以来23 个省市643 条5G 政策条款编码构建数据库,从政策目标、政策工具和政策执行三方面选择20 个政策变量,应用二元逻辑回归方法比较东中西部地区5G 产业政策差异。[结果/ 结论] 研究发现:现阶段我国地方政府出台的5G 政策主要以任务导向型政策目标为主,供给型政策工具过多,需求型政策工具不足,东中西部地区在扩散导向型的政策目标和政策执行力度方面存在显著差异,需要进一步加强政策的因地制宜,因业施策。研究发现将为地方政府完善5G产业政策提供参考,也为揭示以5G 为代表的新兴技术政策体系结构与变迁规律提供佐证。