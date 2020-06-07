[目的/ 意义]大数据风暴开启了人类社会的新时代,引起世界各国高度关注。研究大数据背景下国家安全情报可能面临的变革与挑战,对于推进我国国家安全情报转型具有重要意义。[ 方法/ 过程] 在简要分析大数据概念、大数据时代的到来及其必然性,并对相关学术文献进行回顾的基础上,重点阐述大数据在情报作为知识、组织和活动三个维度为国家安全情报带来的深刻变革,以及在技术、法规和思维等层面对国家安全情报提出的巨大挑战。[结果/ 结论]研究认为,在大数据时代,我国国家安全情报的根本决胜方略在于把握技术、人和制度这三大核心要素。