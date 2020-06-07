[1]王连喜 甘穗福 林楠铠 蒋盛益.涉华信息资源归集与舆情分析框架构建*[J].情报杂志,2020,(06):135.
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涉华信息资源归集与舆情分析框架构建*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年06期
- 页码:
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135
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-06-07
文章信息/Info
- Title:
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Construction of Collective System and Analysis Framework forChina-related Public Opinion
- 作者:
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王连喜1; 2 甘穗福2 林楠铠2 蒋盛益1; 2
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1. 广东外语外贸大学非通用语种智能处理重点实验室 广州 510006;2. 广东外语外贸大学信息科学与技术学院 广州 510006
- 关键词:
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涉华舆情; 资源归集; 分析框架; 人工智能; 跨语言信息融合; 语义分析
- 摘要:
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[目的/ 意义] 加强涉华信息资源的归集和舆情分析,对于我国及时了解国际社会对中国报道的舆情变化和对接“一带一路”倡议的深入推进提供有力保障。[方法/ 过程]针对涉华舆情研究现状和涉华信息资源归集与分析所面临的问题,从人工智能视角探讨了涉华舆情信息资源归集及其分析应用过程,重点介绍了涉华舆情信息资源的归集思路、方法和体系,构建了面向涉华信息资源的舆情分析框架,并对总体框架、核心内容模块、关键问题解决思路等细则问题进行了解析。[结果/ 结论]构建的涉华舆情分析框架预期可以为涉华国际舆情事件的深度剖析提供数据支撑和信息服务,也可以为政府部门应对涉华舆情和制定决策提供科学依据。
更新日期/Last Update:
1900-01-01