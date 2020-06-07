[目的/ 意义] 加强涉华信息资源的归集和舆情分析,对于我国及时了解国际社会对中国报道的舆情变化和对接“一带一路”倡议的深入推进提供有力保障。[方法/ 过程]针对涉华舆情研究现状和涉华信息资源归集与分析所面临的问题,从人工智能视角探讨了涉华舆情信息资源归集及其分析应用过程,重点介绍了涉华舆情信息资源的归集思路、方法和体系,构建了面向涉华信息资源的舆情分析框架,并对总体框架、核心内容模块、关键问题解决思路等细则问题进行了解析。[结果/ 结论]构建的涉华舆情分析框架预期可以为涉华国际舆情事件的深度剖析提供数据支撑和信息服务,也可以为政府部门应对涉华舆情和制定决策提供科学依据。