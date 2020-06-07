[目的/ 意义]辟谣一直被公认为棘手难题。在新时代技术与社会飞速发展的背景下,网络辟谣面临着传播格局与舆论生态的嬗变,对国内相关文献进行系统梳理能够为未来研究提供借鉴指导。[方法/ 过程]运用文献计量法与内容分析法,首先从年度载文、期刊分布与热点主题方面呈现我国网络辟谣研究的总体进展。随后,在对网络辟谣的概念内涵进行重新辨析的基础上,提出一个理论分析框架对现有文献进行系统梳理并指出不足与未来研究思路[结果/ 结论]分析发现,我国网络辟谣研究重点关注社交平台、政府、媒体、突发事件以及不同类型的网络谣言,辟谣的理论知识主要积累于辟谣模式与辟谣机制中;未来应把握网络辟谣“ 信息传播”与“ 合作行为”两大本质内涵,依照“前因后果”的逻辑思路,结合媒介融合与社会治理的时代背景对现有研究进行拓展与深入。