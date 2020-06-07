[目的/ 意义]为缩小各政府数据开放平台之间数据利用水平的差距,提升我国数据平台的整体利用水平,最大化发挥数据利用的社会与经济价值,我国积极探索政府数据开放平台的建设。[ 方法/ 过程] 在TOE 框架的基础上,运用了模糊集定性比较分析方法从技术、组织及外部环境三个方面对我国已上线的13 个省级政府数据开放平台进行组态分析。[结果/ 结论]研究结果表明:在省级政府数据平台中,生成高数据利用水平的模式有3 种:以技术、组织和外部环境所构成的内外联动型;以数据技术分析能力、组织准备度所构成的技术―组织型;以组织和外部环境所构成的组织―环境型。东部地区和中西部地区政府数据平台利用水平的生成模式不同。对于地理位置不同的地区,各地政府要采取适合当地特点的措施提升政府数据平台的开放利用水平。