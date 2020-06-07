[目的/ 意义] 情感识别一直是网络舆情领域的研究热点,为解决传统文本表示模型无法根据语境对词语进行理解,且在小数据集下识别效果不好的问题,设计了一种基于优化深度双向自编码网络的舆情情感识别模型。[方法/ 过程]模型通过双向特征表示模型提取舆情特征,针对舆情数据本身较小时易导致的过拟合问题,通过数据增强、抽取模型转换器输出进行混合池化、L2 正则和训练早停的方式提高模型的泛化能力。[ 结果/ 结论] 实验结果表明,与传统卷积神经网络和长短期记忆网络相比,针对舆情特点优化后的双向自编码网络表现出更优秀的分类效果,可以很好的识别舆情情感。