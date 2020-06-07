[目的/ 意义]对新兴技术进行识别,有助于跟踪新兴技术的最新发展动态,为国家、企业、学术界提供最新的情报。[方法/ 过程]以专利数据为基础,利用文献计量学和文本挖掘方法对纳米载药系统领域进行了新兴技术识别。首先,确定了识别体系中的四个指标:新颖性、持久性、社区性、增长性,并为四个指标设定了相应的筛选条件。与前人研究相比,考虑了主题扩散和不同数据集增长模式的差异,使筛选条件更为完善;通过引入新兴分数和LDA主题模型分别得到了新兴术语和新兴主题,实现了在术语和主题两个层面对新兴技术的识别;使用指标验证法对得到的新兴术语进行了验证,并与前人研究方法进行了对比。[结果/ 结论] 结果表明,该方法优化了现有的新兴技术识别模型。