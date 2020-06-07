[目的/ 意义]社会文化情报的支援作用在国家“一带一路”倡议中日显突出。为适应国家战略的深化部署必须合理筹划社会文化情报研究工作。梳理分析当前社会文化情报研究进展有助于积极规划后续的研究工作。[方法/ 过程]借助文献分析法,详细梳理中、美社会文化情报研究近况,对比双方研究工作中存在的差异。[ 结果/结论]分析结果显示在研究实施主体、研究内容和研究成果方面存在显著差异。