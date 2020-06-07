[目的/ 意义] 人工智能作为引领未来的战略性技术,对于推动我国产业革命与社会变革具有重要的现实意义。[方法/ 过程]以我国央地政府出台的人工智能政策文本为研究对象,构建了包含政策外部结构、政策工具、政策主题特征的三维分析框架,进而对央地政府的人工智能政策进行了比较分析。[结果/ 结论] 研究发现,央地政府均以“通知”政策形式为主,且国家层面的政策较为缺乏;央地政府多使用环境型与供给型政策工具,需求型政策工具使用不足;央地政策具有较高相似性但仍存在部分差异性。鉴于此,从可操作性角度提出了完善我国人工智能政策的基本思路。