[1]李 明 曹海军.中国央地政府人工智能政策比较研究*―――一个三维分析框架[J].情报杂志,2020,(06):96.
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中国央地政府人工智能政策比较研究*―――一个三维分析框架()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年06期
页码:
96
栏目:
出版日期:
2020-06-07

文章信息/Info

Title:
A Comparative Study of Artificial Intelligence Policies of China’s CentralandLocal Governments: A Three-Dimensional Frame
作者:
李 明 曹海军
东北大学文法学院 沈阳 110169
关键词:
人工智能政策工具政策结构主题特征
摘要:
[目的/ 意义] 人工智能作为引领未来的战略性技术,对于推动我国产业革命与社会变革具有重要的现实意义。[方法/ 过程]以我国央地政府出台的人工智能政策文本为研究对象,构建了包含政策外部结构、政策工具、政策主题特征的三维分析框架,进而对央地政府的人工智能政策进行了比较分析。[结果/ 结论] 研究发现,央地政府均以“通知”政策形式为主,且国家层面的政策较为缺乏;央地政府多使用环境型与供给型政策工具,需求型政策工具使用不足;央地政策具有较高相似性但仍存在部分差异性。鉴于此,从可操作性角度提出了完善我国人工智能政策的基本思路。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01