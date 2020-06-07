[目的/ 意义]在自媒体时代,由于缺少“把门人”机制,一些为了达到某种目的而被杜撰的谣言充斥着网络。探讨谣言网络的多级传播路径下关键引爆点模型和算法研究,为建立我国现代化社交媒体谣言治理体系提供决策参考。[方法/ 过程]首先,从网络传播的拓扑结构角度,定量建立谣言网络多级传播路径下引爆节点的识别模型;其次,从谣言网络传播的深度和广度两个维度,对谣言的传播影响力进行测度分析;然后,进一步设计了一种启发式算法来求解文中所提出的多级传播模型;最后,针对谣言网络传播的特点,结合文中的模型提出抑制谣言传播的两种策略。[结果/ 结论]通过对人工网络和真实社交网络Facebook 数据实验集的评测,证实了提出模型在引爆节点集合上识别的有效性。实验结果从不同维度揭示了谣言网络的传播机理及其引爆节点,对谣言传播的有效管控策略提供了重要决策支持。