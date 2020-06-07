[1]江 成 刘室辰.谣言网络多级传播路径下关键引爆点识别模型和算法研究*[J].情报杂志,2020,(06):152.
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谣言网络多级传播路径下关键引爆点识别模型和算法研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年06期
- 页码:
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152
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-06-07
文章信息/Info
- Title:
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Research on Models and Algorithms for Identifying Trigger Points ofRumor Network under Multi-level Propagation Paths
- 作者:
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江 成1 刘室辰2
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1. 首都经济贸易大学 北京 100070;2. 中国科学院大学 北京 100049
- 关键词:
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谣言网络; 关键引爆点; 多级传播; 识别模型; 谣言管控; 决策支持
- 摘要:
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[目的/ 意义]在自媒体时代,由于缺少“把门人”机制,一些为了达到某种目的而被杜撰的谣言充斥着网络。探讨谣言网络的多级传播路径下关键引爆点模型和算法研究,为建立我国现代化社交媒体谣言治理体系提供决策参考。[方法/ 过程]首先,从网络传播的拓扑结构角度,定量建立谣言网络多级传播路径下引爆节点的识别模型;其次,从谣言网络传播的深度和广度两个维度,对谣言的传播影响力进行测度分析;然后,进一步设计了一种启发式算法来求解文中所提出的多级传播模型;最后,针对谣言网络传播的特点,结合文中的模型提出抑制谣言传播的两种策略。[结果/ 结论]通过对人工网络和真实社交网络Facebook 数据实验集的评测,证实了提出模型在引爆节点集合上识别的有效性。实验结果从不同维度揭示了谣言网络的传播机理及其引爆节点,对谣言传播的有效管控策略提供了重要决策支持。
更新日期/Last Update:
1900-01-01