[目的/ 意义]随着我国人口老龄化的快速发展,努力掌握新兴技术、弥补养老科技创新“短板”对于应对人口老龄化日显重要。[方法/ 过程]首先确立养老科技新兴技术关键词及检索表达式,然后以Incopat 为数据源,通过TAM-Sim 三维模型,从技术发展状态、专利权人构成与市场分布现状三个维度对养老新兴技术发展态势进行了分析。[结果/ 结论]分析发现:在主要竞争国中,我国养老科技新兴技术专利授权量位居第一,但核心专利数量占比、海外申请专利占比及单位老年人口专利拥有量均为最低,存在严重的量优质劣、有效供给不足、海外布局薄弱、对第三产业支撑不足等短板。针对目前养老新兴技术发展态势和我国潜在的短板,从国家、产业、企业三个层面提出了相应的对策建议。