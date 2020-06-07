[目的/ 意义]品牌是世界一流大学的核心因素,对其影响力进行研究,有助于提高大学品牌意识和提升世界一流大学的国际影响力。[方法/ 过程]以57 所世界一流大学英文官网的校级新闻作为数据来源,运用社会网络分析方法构建世界一流大学的品牌影响网络矩阵。对品牌影响网络的整体特征及度数中心度、中间中心度、接近中心度等影响力指标进行测评,同时将结果与大学国际排名的名次、分项指标得分进行相关性分析。[结果/ 结论] 研究发现,世界一流大学的品牌影响网络存在核心-边缘结构,不同指标能够从不同维度测量世界一流大学的品牌影响力;入度中心度和内接近中心度等指标与排名表现更为相关;中间中心度与国际排名的相关性则相对较弱。