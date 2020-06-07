[1]郭宝宇 赵丽文 郭 鑫 冯倬琳.基于社会网络分析的世界一流大学品牌影响力研究[J].情报杂志,2020,(06):113.
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基于社会网络分析的世界一流大学品牌影响力研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年06期
- 页码:
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113
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-06-07
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Brand Influence of World-class UniversitiesBased on Social Network Analysis
- 作者:
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郭宝宇 赵丽文 郭 鑫 冯倬琳
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上海交通大学高等教育研究院 上海 200240
- 关键词:
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世界一流大学; 大学品牌; 社会网络; 大学排名
- 摘要:
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[目的/ 意义]品牌是世界一流大学的核心因素,对其影响力进行研究,有助于提高大学品牌意识和提升世界一流大学的国际影响力。[方法/ 过程]以57 所世界一流大学英文官网的校级新闻作为数据来源,运用社会网络分析方法构建世界一流大学的品牌影响网络矩阵。对品牌影响网络的整体特征及度数中心度、中间中心度、接近中心度等影响力指标进行测评,同时将结果与大学国际排名的名次、分项指标得分进行相关性分析。[结果/ 结论] 研究发现,世界一流大学的品牌影响网络存在核心-边缘结构,不同指标能够从不同维度测量世界一流大学的品牌影响力;入度中心度和内接近中心度等指标与排名表现更为相关;中间中心度与国际排名的相关性则相对较弱。
更新日期/Last Update:
1900-01-01