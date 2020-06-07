[目的/ 意义]针对政府数据开放(Open Government Data,OGD) 中存在的公众需求重视不足、服务质量不高的问题,从公众需求出发研究OGD 服务质量提升,为OGD 改进提供实践指导。[ 方法/ 过程] 探讨服务质量与公众需求之间的关联,基于SERVQUAL 模型识别公众需求,进而基于QFD( Quality Function Deployment) 技术框架构建OGD “质量屋”,将公众对OGD 的服务需求转化为具体的服务质量提升解决方案,并对其优先级进行排序。[ 结果/结论]发现当前公众对政府数据开放的6 项关键需求为:数据可用性、数据完整性、数据及时更新、动态更新、数据请求和建议反馈,进一步找到对应于关键需求的16 项解决方案并依据其重要性进行排序,进而在此基础上提出针对性的服务质量提升对策及建议。