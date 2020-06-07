[目的/ 意义]近年来,“一带一路”倡议在南太平洋岛国取得重要进展,并引起美国主流智库的关注。准确研判美国智库对“一带一路”倡议在南太岛国地区的认知,有助于把握未来美国在南太岛国地区的政策,有益于中国进一步完善“一带一路”倡议在南太岛国地区的推进。[ 方法/ 过程] 选取5 家美国主流智库的12 份代表性研究成果作为研究样本。美国主流智库认为,“一带一路”倡议在南太岛国地区推进的战略意图主要包括优化地缘战略局势、获取自然资源,提升中国的政治、外交影响力及压缩台湾的“外交”空间。美国智库判断,“一带一路”倡议在该地区的推进将会逐步加强中国在该地区的军事存在,影响美国与南太岛国的关系,加剧该地区大国博弈的局势。[结果/ 结论]研究表明,美国智库对“一带一路”倡议在该地区的推进以负面认知为主。美国智库的认知、评价或多或少会给“一带一路”倡议在该地区的推进产生负面影响。对此,中国应保持战略定力,理性看待美国智库的有关认知。同时,中国应积极加强与南太岛国的合作;推行多元外交,增进彼此间互信,最终实现互利共赢。