[目的/ 意义]针对高校的科研数据服务现状,文章探究科研数据管理(Research Data Management,下文简称RDM)服务能力及评价指标,为提升高校RDM 服务能力水平提供借鉴。[方法/ 过程] 依据《研究数据管理的现实》系列报告与RDM 能力成熟度模型,对RDM 服务能力的内涵、评价指标、发展以及获取途径进行阐释,提出高校RDM 服务能力结构体系和RDM 服务能力分级评价指标,并就如何获取RDM 能力进行了阐述。[ 结果/ 结论] 高校RDM 服务能力可从三个方面进行获取和建设:科研数据教育培训能力、数据政策规范制定能力及内外资源结合能力,使高校RDM 服务不断朝更高成熟度水平迈进。