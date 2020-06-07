[1]陈媛媛.高校科研数据管理服务能力研究*[J].情报杂志,2020,(06):203.
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高校科研数据管理服务能力研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年06期
- 页码:
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203
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-06-07
文章信息/Info
- Title:
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On Research Data Management Service Ability of Colleges and Universities
- 作者:
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陈媛媛1; 2
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1. 黑龙江大学信息管理学院 哈尔滨 150080;2. 南开大学商学院 天津 300071
- 关键词:
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科研数据管理; 服务能力; 能力评价; 能力获取; 高校
- 摘要:
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[目的/ 意义]针对高校的科研数据服务现状,文章探究科研数据管理(Research Data Management,下文简称RDM)服务能力及评价指标,为提升高校RDM 服务能力水平提供借鉴。[方法/ 过程] 依据《研究数据管理的现实》系列报告与RDM 能力成熟度模型,对RDM 服务能力的内涵、评价指标、发展以及获取途径进行阐释,提出高校RDM 服务能力结构体系和RDM 服务能力分级评价指标,并就如何获取RDM 能力进行了阐述。[ 结果/ 结论] 高校RDM 服务能力可从三个方面进行获取和建设:科研数据教育培训能力、数据政策规范制定能力及内外资源结合能力,使高校RDM 服务不断朝更高成熟度水平迈进。
更新日期/Last Update:
1900-01-01