[1]陈 烨 马晓娟 闻 杰.基于模型思维的预警情报分析模式研究[J].情报杂志,2020,(06):54.
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基于模型思维的预警情报分析模式研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年06期
- 页码:
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54
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-06-07
文章信息/Info
- Title:
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Study on Warning Intelligence Analytic Pattern based on Model Thinking
- 作者:
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陈 烨 马晓娟 闻 杰
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国防科技大学国际关系学院 南京 210039
- 关键词:
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预警情报; 预警分析; 模型思维; 分析模式
- 摘要:
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[目的/ 意义]阐明预警分析面临的挑战,分析传统预警分析模式的路径与特点,探讨如何利用模型思维重新定义并助力预警分析,形成有序、规范的分析思考路径,构建预警系统分析模式。[方法/ 过程]从预警分析的本质着手,研究模型思维对预警分析的作用和意义,总结如何利用模型思维重塑一个系统、明晰的预警分析流程。[ 结果/结论]预警分析不同于动态分析,需要基于过去、现在的深度认识,才能更好预测未来,因此构建系统分析模式有助于分析工作实现综合性、系统性和规范性,以应对不确定性的挑战。
更新日期/Last Update:
1900-01-01