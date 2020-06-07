[目的/ 意义]阐明预警分析面临的挑战,分析传统预警分析模式的路径与特点,探讨如何利用模型思维重新定义并助力预警分析,形成有序、规范的分析思考路径,构建预警系统分析模式。[方法/ 过程]从预警分析的本质着手,研究模型思维对预警分析的作用和意义,总结如何利用模型思维重塑一个系统、明晰的预警分析流程。[ 结果/结论]预警分析不同于动态分析,需要基于过去、现在的深度认识,才能更好预测未来,因此构建系统分析模式有助于分析工作实现综合性、系统性和规范性,以应对不确定性的挑战。