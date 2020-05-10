[目的/ 意义]探讨科学数据共享策略机制,设计科学数据共享优化路径,为我国科学数据开放共享实践提供理论指导。[方法/ 过程]从心理契约和合同契约双重视角,揭示科学数据共享策略演化机制和共享策略激励机制,指出科学数据开放共享策略选择的优化路径。[结果/ 结论] 数据互补程度、外界随机干扰、网络道德风险等是影响科学数据开放共享策略选择的关键要素,最优激励合同是科研群体共享策略选择的最重要激励机制。科学数据共享优化路径包括:建立健全科学数据开放共享法律体系、探索科学数据开放共享监管新模式、营造健康的科学数据开放共享生态系统。