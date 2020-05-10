[1]张 旺 程慧平.科学数据开放共享策略机制及优化路径研究[J].情报杂志,2020,(05):154.
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科学数据开放共享策略机制及优化路径研究()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年05期
- 页码:
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154
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-05-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on Open Sharing Strategy Mechanism and OptimizationPath of Scientific Data
- 作者:
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张 旺1 程慧平2
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1. 武汉理工大学经济学院 武汉430070;2. 西北大学公共管理学院 西安 710127
- 关键词:
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科学数据; 共享策略演化; 共享策略激励; 数据开放共享
- 摘要:
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[目的/ 意义]探讨科学数据共享策略机制,设计科学数据共享优化路径,为我国科学数据开放共享实践提供理论指导。[方法/ 过程]从心理契约和合同契约双重视角,揭示科学数据共享策略演化机制和共享策略激励机制,指出科学数据开放共享策略选择的优化路径。[结果/ 结论] 数据互补程度、外界随机干扰、网络道德风险等是影响科学数据开放共享策略选择的关键要素,最优激励合同是科研群体共享策略选择的最重要激励机制。科学数据共享优化路径包括:建立健全科学数据开放共享法律体系、探索科学数据开放共享监管新模式、营造健康的科学数据开放共享生态系统。
更新日期/Last Update:
1900-01-01