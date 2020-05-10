[1]张 宁 姜 峰 王大为 陈 鹏 张 青.基于空间数据分析的长江公共安全预测模型构建*[J].情报杂志,2020,(05):45.
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基于空间数据分析的长江公共安全预测模型构建*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年05期
- 页码:
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45
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-05-10
文章信息/Info
- Title:
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Construction of the Yangtze River Public Security Prediction Model Based onExploratory Spatial Data Analysis
- 作者:
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张 宁1 姜 峰2 王大为2 陈 鹏2 张 青2
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1. 公安部公安发展战略研究所 北京 100038;2. 中国人民公安大学 北京 100038
- 关键词:
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警务预测; 风险评估; 探索性空间数据分析; 长江公共安全; 警用地理信息系统
- 摘要:
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[目的/ 意义]长江流域安全关系着国家政治经济的安全稳定,对其公共安全事件的预测效度显得尤为重要,但目前尚缺乏较好的预测技术与方法。[方法/ 过程]探索性空间数据分析是风险评估和警务预测中的一个热点技术,可以提炼数据并应用于事件描述、聚类关联以及评估预测等。以警用地理信息系统为依托,构建犯罪热点分析、邻近重复分析和风险地形建模混合模型,综合运用ArcGIS、RTMDx 等空间软件进行计量、分析、建模,对长江流域苏锡段公共安全事件进行预测。[结果/ 结论]运用探索性空间数据分析,可综合研判可能影响公共安全事件发生、发展、转移和变化的相关因素,对未来潜在公共安全事件的分布、结构和趋势等作出评估与预测。研究结果发现:犯罪热点分析、邻近重复分析、风险地形建模混合模型具有较好的预测效度,模型准确预测了91%的长江公共安全事件。
更新日期/Last Update:
1900-01-01