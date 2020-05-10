[目的/ 意义]长江流域安全关系着国家政治经济的安全稳定,对其公共安全事件的预测效度显得尤为重要,但目前尚缺乏较好的预测技术与方法。[方法/ 过程]探索性空间数据分析是风险评估和警务预测中的一个热点技术,可以提炼数据并应用于事件描述、聚类关联以及评估预测等。以警用地理信息系统为依托,构建犯罪热点分析、邻近重复分析和风险地形建模混合模型,综合运用ArcGIS、RTMDx 等空间软件进行计量、分析、建模,对长江流域苏锡段公共安全事件进行预测。[结果/ 结论]运用探索性空间数据分析,可综合研判可能影响公共安全事件发生、发展、转移和变化的相关因素,对未来潜在公共安全事件的分布、结构和趋势等作出评估与预测。研究结果发现:犯罪热点分析、邻近重复分析、风险地形建模混合模型具有较好的预测效度,模型准确预测了91%的长江公共安全事件。