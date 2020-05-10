[1]张 宁 姜 峰 王大为 陈 鹏 张 青.基于空间数据分析的长江公共安全预测模型构建*[J].情报杂志,2020,(05):45.
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基于空间数据分析的长江公共安全预测模型构建*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年05期
页码:
45
栏目:
出版日期:
2020-05-10

文章信息/Info

Title:
Construction of the Yangtze River Public Security Prediction Model Based onExploratory Spatial Data Analysis
作者:
张 宁1 姜 峰2 王大为2 陈 鹏2 张 青2
1. 公安部公安发展战略研究所 北京 100038;2. 中国人民公安大学 北京 100038
关键词:
警务预测风险评估探索性空间数据分析长江公共安全警用地理信息系统
摘要:
[目的/ 意义]长江流域安全关系着国家政治经济的安全稳定,对其公共安全事件的预测效度显得尤为重要,但目前尚缺乏较好的预测技术与方法。[方法/ 过程]探索性空间数据分析是风险评估和警务预测中的一个热点技术,可以提炼数据并应用于事件描述、聚类关联以及评估预测等。以警用地理信息系统为依托,构建犯罪热点分析、邻近重复分析和风险地形建模混合模型,综合运用ArcGIS、RTMDx 等空间软件进行计量、分析、建模,对长江流域苏锡段公共安全事件进行预测。[结果/ 结论]运用探索性空间数据分析,可综合研判可能影响公共安全事件发生、发展、转移和变化的相关因素,对未来潜在公共安全事件的分布、结构和趋势等作出评估与预测。研究结果发现:犯罪热点分析、邻近重复分析、风险地形建模混合模型具有较好的预测效度,模型准确预测了91%的长江公共安全事件。

相似文献/References:

[1]邹东升 陈 昶.“ 数据式”社会稳定风险评估:困境、逻辑与路径*[J].情报杂志,2020,(05):129.

更新日期/Last Update: 1900-01-01