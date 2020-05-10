[目的/ 意义]探索高校高端智库联盟成员选择方法,以其服务能力为突破口,识别联盟成员服务能力要素及构建匹配模型。[方法/ 过程]采用扎根方法,以高校智库为研究对象,提炼其服务能力要素。然后根据竞优评价方法,构建体现个体优势差异的智库服务能力匹配方法。以河南省高校智库联盟成员为例,验证模型的优越性和适用性。[结果/ 结论]服务能力要素主要体现在四个维度,包括决策咨询能力、创新研究能力、协作匹配能力、智库管理能力,同时构建的匹配模型兼顾个体和群体的服务能力优势特征,形成优势互补的联盟,符合高校智库联盟“ 多主体、跨学科、开放性”的特点。