[1]杨 锴.高校智库联盟成员服务能力识别及匹配研究*[J].情报杂志,2020,(05):97.
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高校智库联盟成员服务能力识别及匹配研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年05期
- 页码:
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97
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-05-10
文章信息/Info
- Title:
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Identification and Matching of Service Capability of CollegeThink Tank Alliance Members
- 作者:
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杨 锴1; 2
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1. 南京信息工程大学商学院 南京 210044;2. 南京信息工程大学江北新区发展研究院 南京 210044
- 关键词:
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高校智库联盟; 成员服务能力; 扎根理论方法; 匹配模型; 竞优方法; 个体优势
- 摘要:
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[目的/ 意义]探索高校高端智库联盟成员选择方法,以其服务能力为突破口,识别联盟成员服务能力要素及构建匹配模型。[方法/ 过程]采用扎根方法,以高校智库为研究对象,提炼其服务能力要素。然后根据竞优评价方法,构建体现个体优势差异的智库服务能力匹配方法。以河南省高校智库联盟成员为例,验证模型的优越性和适用性。[结果/ 结论]服务能力要素主要体现在四个维度,包括决策咨询能力、创新研究能力、协作匹配能力、智库管理能力,同时构建的匹配模型兼顾个体和群体的服务能力优势特征,形成优势互补的联盟,符合高校智库联盟“ 多主体、跨学科、开放性”的特点。
更新日期/Last Update:
1900-01-01