[1]杨 锴.高校智库联盟成员服务能力识别及匹配研究*[J].情报杂志,2020,(05):97.
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高校智库联盟成员服务能力识别及匹配研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年05期
页码:
97
栏目:
出版日期:
2020-05-10

文章信息/Info

Title:
Identification and Matching of Service Capability of CollegeThink Tank Alliance Members
作者:
杨 锴12
1. 南京信息工程大学商学院 南京 210044;2. 南京信息工程大学江北新区发展研究院 南京 210044
关键词:
高校智库联盟成员服务能力扎根理论方法匹配模型竞优方法个体优势
摘要:
[目的/ 意义]探索高校高端智库联盟成员选择方法,以其服务能力为突破口,识别联盟成员服务能力要素及构建匹配模型。[方法/ 过程]采用扎根方法,以高校智库为研究对象,提炼其服务能力要素。然后根据竞优评价方法,构建体现个体优势差异的智库服务能力匹配方法。以河南省高校智库联盟成员为例,验证模型的优越性和适用性。[结果/ 结论]服务能力要素主要体现在四个维度,包括决策咨询能力、创新研究能力、协作匹配能力、智库管理能力,同时构建的匹配模型兼顾个体和群体的服务能力优势特征,形成优势互补的联盟,符合高校智库联盟“ 多主体、跨学科、开放性”的特点。
更新日期/Last Update: 1900-01-01