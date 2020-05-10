[目的/ 意义]全面而准确的信息资源是社会智库生存和发展的关键,也是保障其有序运行的基础。研究信息获取能力及其影响因素将有助于社会智库的进一步发展。[方法/ 过程] 基于文献和权威评价体系构建了信息获取能力指标体系,搜集147 家社会智库,采取无放回抽样法确定了21 家样本。信度分析检验了指标体系的有效性,采用因子分析测算了社会智库信息获取能力,借助逐步回归探索了信息获取能力的影响因素。[结果/ 结论]社会智库信息获取能力整体较弱,且存在两极分化现象;信息获取能力对政府官员存有依赖;“信息孤岛”制约了社会智库的信息获取。亟需构建大数据平台,协同多元主体,实现信息共享以提升社会智库的信息获取能力。