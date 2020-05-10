[1]杨宝强 钟曼丽.社会智库信息获取能力及其提升路径研究*[J].情报杂志,2020,(05):89.
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社会智库信息获取能力及其提升路径研究*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年05期
- 页码:
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89
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-05-10
文章信息/Info
- Title:
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Research on the Ability of Social Think Tanks to AcquireInformation and Its Promotion Strategies
- 作者:
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杨宝强1 钟曼丽1; 2
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1. 海南师范大学经济与管理学院 海口 571158;2. 海南省妇女/ 性别研究与培训基地 海口 571158
- 关键词:
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社会智库; 信息获取; 因子分析; 逐步回归; 大数据平台
- 摘要:
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[目的/ 意义]全面而准确的信息资源是社会智库生存和发展的关键,也是保障其有序运行的基础。研究信息获取能力及其影响因素将有助于社会智库的进一步发展。[方法/ 过程] 基于文献和权威评价体系构建了信息获取能力指标体系,搜集147 家社会智库,采取无放回抽样法确定了21 家样本。信度分析检验了指标体系的有效性,采用因子分析测算了社会智库信息获取能力,借助逐步回归探索了信息获取能力的影响因素。[结果/ 结论]社会智库信息获取能力整体较弱,且存在两极分化现象;信息获取能力对政府官员存有依赖;“信息孤岛”制约了社会智库的信息获取。亟需构建大数据平台,协同多元主体,实现信息共享以提升社会智库的信息获取能力。
更新日期/Last Update:
1900-01-01