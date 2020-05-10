[目的/ 意义]分析馆员如何融入科学研究的整个过程,揭示基于数据服务的馆员与科研人员协同信息行为,构建基于协同信息行为的保障体系。[方法/ 过程]根据生命周期理论,分析不同阶段科研人员与学科馆员之间的信息行为。[结果/ 结论]整个科研过程,是科研人员的数据需求不断得到满足过程,也是馆员不断提供数据服务的过程,馆员与科研人员不断交互、不断协同,产生交互式协同信息行为。为保障协同信息行为的有效、持续进行,构建了协同架构体系、协同组织体系与协同控制体系。