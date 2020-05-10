[1]谢守美 李 敏 黄萍莉 高 红.基于科学数据服务的馆员与科研人员协同信息行为研究*[J].情报杂志,2020,(05):183.
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基于科学数据服务的馆员与科研人员协同信息行为研究*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年05期
页码:
183
栏目:
出版日期:
2020-05-10

文章信息/Info

Title:
Cooperative Information Behavior Between Librarians and ResearchersBased on Scientific Data Service
作者:
谢守美 李 敏 黄萍莉 高 红
中南民族大学图书馆 武汉 430074
关键词:
数据管理数据服务信息行为协同信息行为科研人员
摘要:
[目的/ 意义]分析馆员如何融入科学研究的整个过程,揭示基于数据服务的馆员与科研人员协同信息行为,构建基于协同信息行为的保障体系。[方法/ 过程]根据生命周期理论,分析不同阶段科研人员与学科馆员之间的信息行为。[结果/ 结论]整个科研过程,是科研人员的数据需求不断得到满足过程,也是馆员不断提供数据服务的过程,馆员与科研人员不断交互、不断协同,产生交互式协同信息行为。为保障协同信息行为的有效、持续进行,构建了协同架构体系、协同组织体系与协同控制体系。
更新日期/Last Update: 1900-01-01