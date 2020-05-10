[目的/ 意义]中美关系是世界上最重要的双边关系,近年来,美国民众对华态度发生了一系列改变,对这一现象进行分析有利于更好地理解中美关系。[方法/ 过程]以2000-2019 年美国民众对华友好度为分析样本,以经济实力、军事威胁、政治关系和人文交流等相关因素作为分析变量,利用stata 软件进行共线性和相关性分析,通过多项式模型进行回归实验。[结果/ 结论]实验结果表明,美国民众涉华舆情的影响因素包括:中国GDP 总量、美国发动贸易战、中国军费开支、选举年、美国来华旅游人数和中国赴美留学人数等。进一步分析可知,美国民众对中国经济发展的认识趋于积极,加强人文交流也有利于改善舆情,而中国军事威胁、贸易战和美国选举年则导致其对华态度更加负面。因此,中国需要继续加强自身建设,积极传递和平信号,理性看待贸易战和选举年现象,并扩大中美人文交流。