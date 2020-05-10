[1]吴 超.美国民众涉华舆情变化的影响因素探究(2000-2019)―――基于多项式模型[J].情报杂志,2020,(05):112.
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美国民众涉华舆情变化的影响因素探究(2000-2019)―――基于多项式模型()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年05期
- 页码:
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112
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-05-10
文章信息/Info
- Title:
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Factors Affecting Changes of American Public Opinions about China(2000-2019):Analysis Based on Polynomial Model
- 作者:
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吴 超
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中国政法大学 北京 100088
- 关键词:
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涉华舆情; 美国涉华民意; 贸易战; 中美关系; 中国发展; 多项式模型
- 摘要:
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[目的/ 意义]中美关系是世界上最重要的双边关系,近年来,美国民众对华态度发生了一系列改变,对这一现象进行分析有利于更好地理解中美关系。[方法/ 过程]以2000-2019 年美国民众对华友好度为分析样本,以经济实力、军事威胁、政治关系和人文交流等相关因素作为分析变量,利用stata 软件进行共线性和相关性分析,通过多项式模型进行回归实验。[结果/ 结论]实验结果表明,美国民众涉华舆情的影响因素包括:中国GDP 总量、美国发动贸易战、中国军费开支、选举年、美国来华旅游人数和中国赴美留学人数等。进一步分析可知,美国民众对中国经济发展的认识趋于积极,加强人文交流也有利于改善舆情,而中国军事威胁、贸易战和美国选举年则导致其对华态度更加负面。因此,中国需要继续加强自身建设,积极传递和平信号,理性看待贸易战和选举年现象,并扩大中美人文交流。
更新日期/Last Update:
1900-01-01