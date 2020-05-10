[目的/ 意义] 粮食应急案例库是突发事件后粮食应急供应决策的重要依据,其以规范化方式将粮食应急供应的知识及经验存储和记录下来,为粮食应急响应提供决策支持。粮食应急案例库的构建关系到突发事件下粮食应急供应决策的效率及科学性。[方法/ 过程]该文通过梳理突发事件下粮食应急情景,归纳粮食应急案例的类与属性,并以规范化语言描述,构建面向突发事件的粮食应急案例库本体模型。[结果/ 结论] 粮食应急案例本体模型为案例表达提供规范化的语义和结构表示方式,便于突发事件下粮食应急经验和知识的重用、扩展和共享,同时为突发事件下粮食应急供应决策推理提供支持。