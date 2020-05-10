[1]任国军 孙园园 申 华.“9・11”事件以来美国国防情报分析力量发展评析[J].情报杂志,2020,(05):17.
点击复制

“9・11”事件以来美国国防情报分析力量发展评析()
分享到：

《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年05期
页码:
17
栏目:
出版日期:
2020-05-10

文章信息/Info

Title:
Review of the Defense Intelligence Analysis Development of the UnitedStates after the 9・11 Incident
作者:
任国军 孙园园 申 华
信息工程大学洛阳校区 洛阳 471003
关键词:
美国国防情报分析全源情报人力资源分析空间
摘要:
[目的/ 意义]以“9・11”事件后美国国防情报分析力量的发展情况为研究对象,分析、总结美国国防情报分析力量发展的主要特征,为我相关领域的建设发展提供借鉴。[方法/ 过程]从认识定位,发展举措,存在的问题等三个方面入手,阐述“9・11”事件以来美国国防情报分析力量的发展路径,客观评析其取得的成果和主要不足。[ 结果/ 结论]研究表明,美国国防情报业界提升了全源情报分析水平,整体情报分析能力有了长足发展,但同时也仍存在力量建设统筹不到位,情报分析资源分配不合理等问题。

相似文献/References:

[1]钟亮.美国情报界情报分析转型的新举措―――A-Space 网站[J].情报杂志,2010,(11):6.
[2]谢海星.聚焦“一体化”的美国国家情报体系改革*[J].情报杂志,2019,(10):27.
[3]林 波 杨秀财 侯剑华.知识流动视角下中美专利技术扩散的比较分析―――以碳纳米管技术为例[J].情报杂志,2019,(11):43.
[4]赖金辉.构建一体融合的情报界―――2019 年版《美国国家情报战略》解读[J].情报杂志,2019,(12):48.
[5]王曾琢 刘一思.“9・11”事件后美国防情报顶层管理职位改革研究[J].情报杂志,2019,(12):16.
[6]高金虎.一个情报强国的崛起路径*―――以美国为例[J].情报杂志,2020,(01):1.
[7]李明月.美国对外政策中的情报因素分析*[J].情报杂志,2020,(01):31.
[8]张 力.冷战时期美国对古巴的国家情报评估述评[J].情报杂志,2020,(01):17.
[9]朱亚捷 王子豪.美国国家反情报管理制度分析[J].情报杂志,2020,(02):11.
[10]王天尧 吴素彬.迈向智能化的美国军事情报工作发展研究*[J].情报杂志,2020,(03):1.

更新日期/Last Update: 1900-01-01