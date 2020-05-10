[目的/ 意义]以“9・11”事件后美国国防情报分析力量的发展情况为研究对象,分析、总结美国国防情报分析力量发展的主要特征,为我相关领域的建设发展提供借鉴。[方法/ 过程]从认识定位,发展举措,存在的问题等三个方面入手,阐述“9・11”事件以来美国国防情报分析力量的发展路径,客观评析其取得的成果和主要不足。[ 结果/ 结论]研究表明,美国国防情报业界提升了全源情报分析水平,整体情报分析能力有了长足发展,但同时也仍存在力量建设统筹不到位,情报分析资源分配不合理等问题。