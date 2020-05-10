[目的/ 意义] 针对技术融合趋势研究缺乏将技术与功能结合的有效方法体系,导致技术融合目标导向性不强、研究结论可实践性弱、预测存在滞后性等问题,该文提出一种面向功能的技术融合趋势研究框架。[方法/ 过程]首先,利用SAO(Subject-Action-Object)与TRT(Technology-Relationship-Technology) 结构中的目的关系挖掘技术解决方案与功能信息;其次,采用Doc2Vec 和改进的K-means 算法对功能进行聚类,实现面向功能的融合技术解决方法获取;最后,结合专家知识界定技术方案所属IPC,并根据ISI-OST-INPI 分类体系划分技术类别,分析技术融合趋势。[结果/ 结论]以老年智能可穿戴技术为研究对象的实证结果显示,该方法有助于发现面向同一功能的主要融合技术类别,识别融合过程中的核心技术、衰退型技术,预测具有融合潜力的新兴技术和前沿技术;该研究框架增强了技术融合趋势判断的实践意义,预测更具前瞻性。