[目的/ 意义] 我国智慧城市建设始终受益于政策推动,厘清我国智慧城市政策演进特征及规律对我国智慧城市健康发展具有重要意义。[方法/ 过程]以2010-2019 年国家层面的135 份智慧城市政策文献为研究对象,从政策数量、文本形式、政策发布部门及合作网络演进、政策主题及演进、政策工具及演进5 个维度构建政策演进特征分析框架,运用政策文献计量、社会网络分析和内容分析法探究我国智慧城市政策演进特征及规律。[结果/ 结论] 智慧城市政策有探索期、推动期和提升期3 个演进时期;政策文本形式以意见、规划为主;政策发布主体呈现出多样化特征,合作发文具有阶段性;政策关注主题呈现阶段性,建设理念不断深化;政策工具和内部具体政策工具使用程度有所差异。据此分别提出相关政策建议。