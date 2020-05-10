[目的/ 意义]朝鲜战争初期,美国出现了严重的情报研判失误,以此为基础制定的国家战略决策随之出现重大偏差,导致战争的规模和范围不断扩大,最终演变成一场大规模的局部战争,对美国国家实力、中美关系和冷战格局都产生了重大影响。是什么导致了美国情报研判的重大失误,如何有效避免,是该文研究的主要着眼点。[ 方法/过程]采用文献学方法和案例分析法,对战争初期美国的几次重大情报研判进行梳理,详细分析其主要观点,并结合知觉的选择性理论探究产生误判的原因。[结果/ 结论]从克服知觉的选择性角度出发,就如何改善情报工作和减少误判,得出3 点认识:一是保持情报部门的独立思考能力,是克服认知偏差的前提;二是破解从结论到证据反向推理的认知陷阱,保持开放性思维;三是打破知觉定势的束缚,需要增强对各种噪音和干扰的辨别能力。