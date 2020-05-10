[1]刘 忠 彭红梅.从知觉的选择性看朝鲜战争初期美国的情报误判*[J].情报杂志,2020,(05):23.
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从知觉的选择性看朝鲜战争初期美国的情报误判*()
《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]
- 卷:
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- 期数:
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2020年05期
- 页码:
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23
- 栏目:
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- 出版日期:
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2020-05-10
文章信息/Info
- Title:
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On the Misjudgment of American Intelligence in the Early Period ofKorean War from the Perspective of Perceptual Selectivity
- 作者:
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刘 忠 彭红梅
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南昌师范学院 南昌 330032
- 关键词:
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情报误判; 错误知觉; 思维定势; 朝鲜战争; 美国
- 摘要:
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[目的/ 意义]朝鲜战争初期,美国出现了严重的情报研判失误,以此为基础制定的国家战略决策随之出现重大偏差,导致战争的规模和范围不断扩大,最终演变成一场大规模的局部战争,对美国国家实力、中美关系和冷战格局都产生了重大影响。是什么导致了美国情报研判的重大失误,如何有效避免,是该文研究的主要着眼点。[ 方法/过程]采用文献学方法和案例分析法,对战争初期美国的几次重大情报研判进行梳理,详细分析其主要观点,并结合知觉的选择性理论探究产生误判的原因。[结果/ 结论]从克服知觉的选择性角度出发,就如何改善情报工作和减少误判,得出3 点认识:一是保持情报部门的独立思考能力,是克服认知偏差的前提;二是破解从结论到证据反向推理的认知陷阱,保持开放性思维;三是打破知觉定势的束缚,需要增强对各种噪音和干扰的辨别能力。
更新日期/Last Update:
1900-01-01