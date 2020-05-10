[1]刘 杰.情报工作的政治逻辑:情报政治化研究新视角*[J].情报杂志,2020,(05):28.
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情报工作的政治逻辑:情报政治化研究新视角*()
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《情报杂志》[ISSN:1002-1965/CN:61-1167/G3]

卷:
期数:
2020年05期
页码:
28
栏目:
出版日期:
2020-05-10

文章信息/Info

Title:
A Political Logic of Intelligence Work: A New Perspective on the Study ofIntelligence Politicization
作者:
刘 杰
华东政法大学刑事法学院 上海 201620
关键词:
情报工作情报政治化政治逻辑政治渊源情报修辞特性
摘要:
[目的/ 意义]情报工作有其特定的政治逻辑,对之进行研究有利于揭示情报工作开展的政治场域和背景,客观看待情报政治化现象,并针对性地提出规制措施。[方法/ 过程] 该文首先梳理了情报政治化的概念及其类型,继而从渊源、功能定位、价值判断与修辞特性等方面指出情报工作的政治逻辑。在此基础上,提出情报政治化负面效应的可能规制思路。[结果/ 结论]情报政治化的“污名”源于其概念的模糊性。情报工作的政治逻辑不等同于情报政治化,情报政治化亦并非需要全盘否定。应对情报政治化负效应的思路在于确立正确的价值导向、搭建良好的制度保障以及导入必要的技术支撑。

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更新日期/Last Update: 1900-01-01