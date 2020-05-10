[目的/ 意义]情报工作有其特定的政治逻辑,对之进行研究有利于揭示情报工作开展的政治场域和背景,客观看待情报政治化现象,并针对性地提出规制措施。[方法/ 过程] 该文首先梳理了情报政治化的概念及其类型,继而从渊源、功能定位、价值判断与修辞特性等方面指出情报工作的政治逻辑。在此基础上,提出情报政治化负面效应的可能规制思路。[结果/ 结论]情报政治化的“污名”源于其概念的模糊性。情报工作的政治逻辑不等同于情报政治化,情报政治化亦并非需要全盘否定。应对情报政治化负效应的思路在于确立正确的价值导向、搭建良好的制度保障以及导入必要的技术支撑。