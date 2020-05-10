[目的/ 意义]掌握全国民警微信公号发展情况,分析民警微信公号介入重大涉警舆情事件策略和影响因素。[方法/ 过程]选取近年来影响较大的涉警舆情事件,通过自建数据库进行文献分析,结合无结构访谈法和第三方数据揭示民警微信公号运营者心理动机,进而归纳影响因素。[结果/ 结论]民警微信公众号在重大涉警舆情发生的各阶段形成了较为规范的介入策略;官方态度、事实真相和吸引流量是介入重大涉警舆情事件的主要影响因素;公安机关应当积极利用民警微信公号的作用,提升重大涉警舆情事件处理的技艺与能力。