[目的/ 意义]“双一流”建设对决策情报分析的针对性和精准性提出了更高的要求。在强调质量、特色、内涵的“一流”学科谋划中,学科情报分析已经切实地起到了决策支持作用。本文是学科建设决策情报服务的实际工作经验总结和思考。[方法/ 过程]以近年中美人工智能领域学术论文、专利和自然科学基金资助项目为数据基础,依据文献计量、综合统计、前沿识别、专家咨询等方法,分析中美两国人工智能领域的研究差距,为人工智能相关学科的科研规划、学科交叉会聚、人才引育等方面的决策制定提供有效的情报支持。[结果/ 结论] 分析发现近年两国在人工智能领域的研究动能、研究主体、研究方向上都存在差异。中国科研动能更大,论文、专利和基金项目数都超过美国。中国的研究主体主要是高校,美国的研究主体除了高校还有企业。中美有共同的研究方向,也有各自的优势研究方向。研究差距的明晰可以为相关学科的建设提供决策支持。同时在研究差距分析中综合利用文献计量、统计、知识发现结合专家咨询的情报服务方法也可为同行提供参考。